Посол Барбин: Дания боится расследований по подрыву "Северных потоков". РФ может узнать нечто

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Дания отказывается подпускать Россию к расследованию терактов на газопроводах "Северный поток" из-за того, что российская сторона может "узнать нечто", заявил посол в Копенгагене Владимир Барбин.

Фото: Оpenverse

По словам представителя дипмиссии, в ходе разбирательств могут вскрыться очень неприятные факты о датско-американском сотрудничестве.

"Не выражает ли такая позиция датской прокуратуры наличие в Копенгагене опасений, что российская сторона может узнать нечто, что создаст риски для сотрудничества Дании с США в сфере безопасности или же поставок Данией вооружений Украине?" — задался вопросом посол в официальном ответе РИА Новости.

Как уточнил Барбин, именно такой аспект может объяснить максимальную закрытость расследования подрывов газопровода. Если оно, конечно, идёт.