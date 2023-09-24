Вучич подтвердил гибель трёх сербов в столкновениях с полицией Косова

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В ходе недавних событий трое косовских сербов погибли, а еще двое получили ранения во время столкновений с косовскими албанцами, что подтвердил президент Сербии Александр Вучич в публичном обращении к нации.

Фото: openverse

Президент Вучич изложил свою точку зрения на то, как развивался конфликт. Согласно его рассказу, косовские сербы соорудили баррикаду с использованием двух грузовиков, что побудило местную полицию предпринять попытку их демонтажа. Этот первоначальный спор перерос в ожесточенную конфронтацию, приведшую к перестрелке, в ходе которой был убит сотрудник полиции.

Президент Вучич выразил свою обеспокоенность тем, что всего за час и двадцать минут несколько десятков сербов были полностью окружены. Он предположил, что международные силы, возможно, были задействованы в содействии этому окружению. Примечательно, что он упомянул, что миссия НАТО KFOR, созданная для урегулирования подобных ситуаций, не вмешивалась, позволяя премьер-министру непризнанного Косово Альбину Курти позиционировать себя как чемпиона в "борьбе с терроризмом".

Президент Сербии сообщил, что, согласно имеющейся информации, трое косовских сербов из региона Косово и Метохия были убиты, причем двое из них стали жертвами снайперского огня с большого расстояния без видимых на то оснований. Двое раненых находились в тяжелом состоянии, и существовала вероятность четвертой жертвы. Хотя президент Вучич не оправдывал насилие в отношении косовских полицейских, он подчеркнул, что косовские сербы в северной части непризнанной республики подвергаются постоянным преследованиям со стороны Приштины, что ставит их на грань. Он повторил свои предыдущие предупреждения на международных форумах о возможности подобных инцидентов и подчеркнул, что сербы в регионе достигли критической точки перед лицом того, что они воспринимают как террор, организованный администрацией Курти.

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