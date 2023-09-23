Шольц выступил за усиление контроля на границе из-за роста нелегальной миграции

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к ужесточению пограничного контроля в ответ на "резкое увеличение" числа нелегальных мигрантов, особенно на фоне опасений по поводу ускоренной выдачи виз за взятки в Польше. Он выступил с этими замечаниями на мероприятии, организованном Социал-демократической партией Германии в Нюрнберге.

Фото: openverse.org

Шольц подчеркнул свое желание, чтобы Польша не просто позволяла мигрантам проходить через свою территорию, чтобы попасть в Германию, а затем обсуждала политику предоставления убежища позже. Он подчеркнул важность принятия дополнительных мер по контролю за пересечением границы, особенно вдоль германо-польской границы, поскольку наблюдается растущий приток мигрантов в Европу, включая Германию.

Канцлер призвала польское правительство предоставить разъяснения относительно выдачи виз мигрантам в обмен на дополнительные сборы, поскольку эта ситуация еще больше осложнила проблему нелегальной миграции из Африки и Ближнего Востока. Шольц также подчеркнул, что мигранты, прибывающие в Германию из соседних стран, имеют возможность зарегистрироваться и просить убежища в этих странах.

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