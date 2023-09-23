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По Украине прошла волна массовых увольнений женщин-фармацевтов из-за угрозы мобилизации

1:00
Мир

На Украине массово увольняются и уезжают из страны женщины-фармацевты. Причина — решение властей, обязывающее их встать на воинский учёт.

По Украине прошла волна массовых увольнений женщин-фармацевтов из-за угрозы мобилизации
Фото: ПАТ «Укрзалізниця»

Только за последние две недели уволились тысячи фармацевтов, рассказала глава украинской ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова в беседе с РИА Новости.

По её словам, владельцы аптек в панике, так как люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока для них не закрыли границы. Остаётся открытым вопрос, кто будет работать, тем более что в отрасли уже и так жёсткий кризис, добавила собеседник издания.

Прудникова отметила, что писать заявления женщины стали с начала сентября, а многие уже буквально "сидят на чемоданах". Фармацевты из западных областей особенно массово покидают Украину.

Ранее пленный офицер ВСУ сдал ВС РФ данные наводчиков и руководства 10-го корпуса.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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