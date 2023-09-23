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Пленный офицер ВСУ сдал ВС РФ данные наводчиков и руководства 10-го корпуса

1:14
Мир

Офицер вооружённых сил Украины, добровольно сдавшийся в плен российским военным, передал информацию о корректировщиках, которые наводят удары артиллерии по населённым пунктам ДНР. Кроме того, он раскрыл данные руководства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении. Об этом рассказал источник в беседе с РИА Новости.

Пленный офицер ВСУ сдал ВС РФ данные наводчиков и руководства 10-го корпуса
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В материалах, попавших в распоряжение ВС РФ, содержатся личные сведения, звания, должности, телефоны, а также вид деятельности офицеров 10-го корпуса украинской армии.

Боевик ВСУ в первые часы после сдачи в плен записал видео, в котором детально показал, в каких папках смартфона находятся файлы с данными на наводчиков и кадровых военных. Мужчина указал и зоны ответственности корректировщиков.

По словам офицера ВСУ, они корректируют удары по местам скопления живой силы, техники, командным пунктам ВС РФ в Волновахе, Старомайорском, Мариуполе и Красной Поляне.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен под Сватово и Кременной.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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