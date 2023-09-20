Украинские боевики начали массово сдаваться в плен под Сватово и Кременной из-за голода, усталости и разочарования в киевском командовании. Об этом сообщает Mash в среду, 20 сентября.
По информации Telegram-канала, солдаты ВСУ связываются с российскими военными по специальной частоте 149.200, называют свои позывные, получают координаты безопасного пути от ВС РФ и идут.
Боевики выходят со своих позиций небольшими группами. Порядка 30 украинцев отказались биться за вооружённые силы Украины только за последние дни, отмечается в посте.
Ранее источник сообщил, что Белый дом открыто потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией.
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