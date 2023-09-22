Суд США признал обвиняемого по делу о терактах 11 сентября невменяемым

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Военный судья признал Рамзи бин аш-Шибха, обвиняемого в организации терактов 11 сентября, невменяемым, что привело к приостановке расследования, как сообщает The New York Times.

Фото: Wikipedia

По информации газеты, у Рамзи бин аш-Шибха были диагностированы психоз, бредовое и посттравматическое стрессовое расстройство. Эти нарушения мешают ему эффективно защищать свои интересы и сотрудничать со своими адвокатами.

Как отмечает New York Times, согласно заявлениям юристов, обвиняемый стал жертвой пыток, проводимых Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, что могло повлиять на его психическое состояние.

Решение судьи, признавшего аш-Шибха невменяемым, фактически остановило уголовное дело до тех пор, пока его психологическое состояние не улучшится.

11 сентября 2001 года 19 членов террористической организации "Аль-Каида"* провели серию захватов четырех пассажирских самолетов в Соединенных Штатах Америки. Два из этих самолетов были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других были направлены на Вашингтон. Четвёртый самолет не смог достичь своей цели и разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

* — Запрещённая в России террористическая организация.