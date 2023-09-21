NYT: ВCУ столкнулись с обороной, которой не было в Европе 80 лет

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Защиты, с которой столкнулись вооружённые силы Украины (ВСУ) во время своего контрнаступления, в Европе не было со времён Второй мировой войны. Так пишет об очень мощной российской обороне обозреватель газеты The New York Times.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Даже современные танки и другая техника, которую страны Запада передавали ВСУ, Киеву не помогли, говорится в статье.

Ранее стало известно, что трое российских разведчиков 12 часов удерживали опорный пункт ВСУ под Угледаром.