Защиты, с которой столкнулись вооружённые силы Украины (ВСУ) во время своего контрнаступления, в Европе не было со времён Второй мировой войны. Так пишет об очень мощной российской обороне обозреватель газеты The New York Times.
Даже современные танки и другая техника, которую страны Запада передавали ВСУ, Киеву не помогли, говорится в статье.
Ранее стало известно, что трое российских разведчиков 12 часов удерживали опорный пункт ВСУ под Угледаром.
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