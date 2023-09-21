Норвегия закроет границу для российских автомобилей

В Министерстве иностранных дел Норвегии разрабатываются новые правила, которые будут ограничивать доступ и использование автомобилей с российскими номерами. Эту информацию сообщает местное издание, ссылаясь на госсекретаря Эйвинда Вад Петерссона. В настоящее время импорт автомобилей из России уже закрыт, однако временно остается возможность использовать их на территории Норвегии. Дата введения ограничений на пересечение границы пока не определена. В настоящее время правительство Норвегии активно рассматривает эффективные меры, направленные на ограничение ввоза и использования автомобилей, зарегистрированных в России.

Фото: openverse.org

Этот шаг сделает Норвегию шестой страной в Европе, граничащей с Россией, которая вводит подобные ограничения. Ранее аналогичные меры были введены странами Евросоюза, такими как Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, прекращая ввоз автомобилей из России, сообщает motor.ru.

Тем не менее, транзит через Прибалтику на автомобилях, направляющихся в Калининград, остается разрешённым. Въезд в страны Европейского союза на автомобилях, зарегистрированных в России, считается незаконным импортом, даже если это личные автомобили. Еврокомиссия ранее указывала, что такие автомобили могут использоваться для обхода санкций, что вызывает особую озабоченность.

Отмечается, что Эстония отклонила идею конфискации автомобилей российских граждан, которую ранее предлагал глава местного министерства внутренних дел. Вместо этого они предоставят возможность перерегистрировать автомобили на эстонский учет или вывезти их из страны. Франция, в свою очередь, не присоединяется к инициативе ограничения въезда.

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