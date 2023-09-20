Newsweek: Россия и Китай имеют больше влияния в Генассамблее ООН, чем США

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

К представителям РФ и Китая чаще прислушиваются на заседаниях Генассамблеи ООН, чем к американским дипломатам. Об этом сообщает Newsweek.

Фото: Openverse

Как сказано в статье, Вашингтон регулярно пытается заставить другие государства согласиться с позицией Белого дома. Однако США постоянно находятся в проигрыше из-за серьёзного влияния России и Китая, следует из материала.

Отмечается, что такой вывод сделан после изучения 1500 случаев, когда РФ и КНР не разделяли мнение Вашингтона в ООН.

"Позиция этих стран преобладала в 86% случаев", — подчёркивается в статье.

По данным газеты, Москве и Пекину удалось заполучить доверие многих стран, особенно африканских.

Ранее журналисты WSJ обратили внимание на то, что мировое сообщество стало гораздо меньше критиковать Россию, поскольку недоверие развивающихся стран к Западу растёт.