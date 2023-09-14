The Wall Street Journal: Мировое сообщество стало меньше публично критиковать Россию

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По сообщениям The Wall Street Journal, критика России со стороны международного сообщества в последнее время снизилась. Издание отмечает, что многие развивающиеся страны выступили против требований украинских властей потребовать от России репараций и создать международный трибунал для судебного преследования российского руководства.

Фото: Openverse

Этот сдвиг в международной динамике может быть объяснен несколькими факторами, включая растущее недоверие некоторых стран к Соединенным Штатам и Европе, а также желанием таких стран, как Бразилия и Южная Африка, проводить независимую политику и защищать свои интересы на мировой арене. Развивающиеся страны все больше сосредотачивают свое внимание на приоритетных вопросах, затрагивающих глобальный Юг, таких как бедность и облегчение долгового бремени, отвлекая внимание международного сообщества от украинского кризиса.

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 5 сентября, а основные мероприятия начнутся 19 сентября в рамках недели высокого уровня, в которой примут участие главы стран и правительств, а также министры иностранных дел со всего мира. Россию на Генеральной Ассамблее ООН будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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