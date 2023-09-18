Группа лиц, связанных с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, намерена организовать беспорядки для госпереворота по аналогу Евромайдана на Украине. Об этом сообщили в Службе госбезопасности страны.
По данным ведомства, деструктивные действия запланированы на октябрь-декабрь 2023 года. Отмечается, что авторы планы государственного переворота — экс-замглавы МВД Георгий Лорткипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и командир подразделения "Грузинский легион"* Мамука Мамулашвили.
Как пояснили в Службе госбезопасности, злоумышленники хотят организовать беспорядки ближе к концу года, поскольку в это время ожидается публикация промежуточного отчёта ЕК и окончательного отчёта ЕС о том, дадут ли Грузии статус кандидата в члены Европейского союза.
Представители ведомства подчеркнули, что участники преступной группы готовятся реализовать сценарий, похожий на украинский Евромайдан.
Речь идёт о появлении палаток на центральных улицах, создании баррикад в государственных зданиях и взрыве бомбы в палаточном городке для провоцирования массовых народных волнений, утверждают в Службе безопасности.
* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.
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