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Петр Ермилин

В Грузии собираются сместить президента. Ждать ли госпереворота у границ РФ?

Мир » Бывший СССР » Грузия

Лидер правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил, что в политсовет фракции начинает процедуру импичмента (процесса отстранения главы государства от власти) в отношении нынешнего грузинского лидера Саломе Зурабишвили. Обвинения связаны с тем, что Зурабишвили ранее отлучалась в заграничную поездку без одобрения правительства. Pravda.Ru разбирается в ситуации и беседует с экспертами о том, во что может вылиться протест "Грузинской мечты".

В Грузии собираются сместить президента. Ждать ли госпереворота у границ РФ?
Фото: телеграмм

Позиция обвинителей

Кобахидзе в ходе брифинга рассказал, что отстранить главу государства от власти станет непростой задачей, при этом подчеркнув, что "Грузинская мечта" несет ответственность перед конституцией.

"Мы неоднократно отмечали, что, несмотря на грубое нарушение конституции, в нынешней политической ситуации невозможно довести процедуру импичмента до конца. Импичмент требует поддержки 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет шансов приведения в исполнение", — отметил глава "Грузинской мечты", его цитирует РИА Новости.

В партии заметили, что она ответственна перед конституцией, которую, по заявлению политсовета, нарушила глава государства. Обвинения связаны со статье 52 основного закона страны, в соответствии осуществление президентом представительских полномочий в связях с другими государствами, переговорах с ними и международными организациями должны осуществляться исключительно с согласия правительства страны.

Для успешного осуществления импичмента необходимо одобрение 2/3 парламента в полном составе, то есть 100 из 150 голосов. "Грузинская мечта" имеет 84 голоса.

Несанкционированная поездка

31 августа президент Грузии отправилась в ФРГ на не согласованную правительством страны поездку. В ФРГ она побеседовала с президентом Республики Франком-Вальтером Штайнмайером и начала серию встреч с европейскими официалами относительно возможного членства Грузии в Евросоюзе.

Настроения среди грузин

Мовсес Газарян, политолог, эксперт по международным отношениям, в интервью для Pravda.Ru отметил, что изначально грузинское общество относилось к фигуре Зурабишвили позитивно.

"Назначение Зурабишвили на должность министра иностранных при Саакашвили, вообще ее возвращение на родину воспринималось как некое собирание корней, возвращение к неким истокам, которые были вынуждены покинуть после советского «вторжения» страну. Постепенно как бы отношение к Зурабишвили менялось. Нужно заметить, что она пришла к власти, стала президентом республики именно на пике подобных настроений. Потому что образ потомка грузинских эмигрантов, вернувшихся на родину, очень сильно героизировался. Сейчас, конечно, к ней несколько более сдержанное отношение. Потому что она не тянут на мать нации, она не является харизматичной фигурой", — считает специалист.

Протестные риски

Как рассказал Pravda.Ru политолог, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов, в случае, если импичмент провести не получится, в стране будет сохраняться риск начала новых протестных движений. Он объяснил, что это связано с высоким уровнем социальной нестабильности, недоверия власти и социально-экономическим упадком.

"Если этот импичмент не пройдет, то могут начаться и протестные движения. В Грузии внутренняя ситуация нестабильная, сложная, поскольку есть различные силы. Есть силы, которые пытаются продвигать Грузию в этом направлении сближения с Западом, в русле политики США. И они поддерживаются извне. Сама внутриполитическая ситуация в Грузии достаточно сложная. И силы извне пытаются ею воспользоваться. Насколько будут сильны те силы в Грузии, которые хотели бы проводить более реальный курс на сближение с Россией, это покажет время. Протестные движения против президента вполне могут возникнуть", — сказал он.

Незрелость политических институтов

Газарян также оценил характер претензий, который предъявляется к главе Грузии. По его словам, сложившаяся ситуация характеризует Грузию как политически незрелую страну.

"Претензии, предъявляемые к президенту Республики, касаются того, что глава государства не согласовало свое решение, некоторые свои заявления в рамках своего европейского визита на территорию Германии. Конечно, это понять можно. Но давайте посмотрим, что это из себя представляет. Это значит, что один из важнейших государственных институтов суверенной Грузии работает сам по себе. Претензии такого плана, что глава государства не согласовала свои решения и свои действия с кабинетом министров. Формально юридически по Конституции Грузии глава государства не имеет право проводить внешнеполитические мероприятия, не согласуя с кабинетом министром. Это демонстрирует как минимум, с одной стороны, незрелость институтов, что институты государственной власти работают как-то непонятно. Президент государства может делать что-то, не согласовывая с правительством", — заключил он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы грузия
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