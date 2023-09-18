Владельцы отелей в Испании начали массово продавать свою недвижимость

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В Испании, которая является одной из любимых стран для российских туристов, владельцы отелей стали активно выставлять свою недвижимость на продажу. Согласно данным испанской прессы, ссылающейся на исследование портала недвижимости Idealista, количество отелей, доступных для продажи в Испании, резко возросло и достигло 1346 объектов.

Фото: Openverse

Исследователи отмечают, что данное число втрое превышает уровень 2021 года. Кроме того, количество отелей, находящихся на продаже к концу августа текущего года, увеличилось на 27% по сравнению с предыдущим 2022 годом.

Эксперты также отмечают, что в результате этих продаж доходный туристический бизнес, оставаясь в Испании, переходит в руки иностранных инвестиционных фондов, включая американские и катарские фонды, а также фонды из других стран.

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