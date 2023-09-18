Суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Киева против России

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В международном суде Организации Объединённых Наций в Гааге начинаются слушания по иску Киева в отношении РФ. В феврале прошлого года власти Украины обвинили Москву в "нарушении конвенции о геноциде".

Фото: Openverse

Старт судебных слушаний запланирован на понедельник, 18 сентября. Предварительно, они должны завершиться 27 сентября. Заседания будут посвящены возражениям со стороны России.

На первой встрече выступят представители РФ, а 19 сентября — представители Украины.

В среду, 20 сентября, в суде ООН смогут высказать свою позицию государственные деятели и дипломаты из Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Канады и некоторых других стран.

Сотрудники международного суда в Гааге получили иск от Украины в конце февраля 2022 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, этот документ является необоснованным. Он обвинил западные страны в злоупотреблении нормами правосудия.