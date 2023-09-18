Шансов подойти к Артёмовску незамеченными у украинской армии практически нет, поскольку он окружён полями и лесополосами на несколько километров. Об этом заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск в беседе с РИА Новости.
Вероятность прямого наступления ВСУ на город военный ВС РФ оценил как достаточно малую.
"Мы находимся на окраине Артёмовска, и перед нами никого нет, только противник в лесополосах. До ближайшей лесополосы примерно 900 метров. Вероятность того, что противник будет наступать на Артёмовск в нашем направлении маленькая", — заявил разведчик.
Украинские силовики производят ротацию личного состава и подвоз боеприпасов вечером, когда начинает смеркаться. Возможность отработать по ним российской артиллерии дают свет фар и шум передвигающейся техники, которые выдают противника, заключил собеседник агентства.
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