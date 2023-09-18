Разведчик ВС РФ оценил вероятность наступления ВСУ на Артёмовск как крайне малую

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Шансов подойти к Артёмовску незамеченными у украинской армии практически нет, поскольку он окружён полями и лесополосами на несколько километров. Об этом заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск в беседе с РИА Новости.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Вероятность прямого наступления ВСУ на город военный ВС РФ оценил как достаточно малую.

"Мы находимся на окраине Артёмовска, и перед нами никого нет, только противник в лесополосах. До ближайшей лесополосы примерно 900 метров. Вероятность того, что противник будет наступать на Артёмовск в нашем направлении маленькая", — заявил разведчик.

Украинские силовики производят ротацию личного состава и подвоз боеприпасов вечером, когда начинает смеркаться. Возможность отработать по ним российской артиллерии дают свет фар и шум передвигающейся техники, которые выдают противника, заключил собеседник агентства.