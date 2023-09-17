Украинские военные сетуют, что ничего не могут поделать с российскими минными полями, которые стали для них непреодолимым препятствием. Об этом бойцы ВСУ рассказали корреспондентам немецкого издания Spiegel.
Украинские солдаты объяснили, что советы их западных инструкторов по обходу заминированных участков не работают, и объезд этих мест на практике невозможен.
"Они (западные инструкторы. — Прим. ред.) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь все заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины. Как тут объедешь?" — объяснил один из украинских военных.
Солдаты ВСУ назвали продолжающееся контрнаступление "тремя месяцами ада", отметив, что подрывы происходят постоянно, гибнут бойцы и выходит из строя техника.
Украинские военные признались, что в самом начале кампании никто не думал, что российская армия настолько сильна в военном плане, а минирование они проводят мастерски.
"Русские виртуозно выкладывают мины. Их не нужно недооценивать", — добавил украинский военный.
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