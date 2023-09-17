Spiegel: бойцы ВСУ рассказали о "неработающих" советах западных инструкторов по минам ВС РФ

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Украинские военные сетуют, что ничего не могут поделать с российскими минными полями, которые стали для них непреодолимым препятствием. Об этом бойцы ВСУ рассказали корреспондентам немецкого издания Spiegel.

Фото: Openverse

Украинские солдаты объяснили, что советы их западных инструкторов по обходу заминированных участков не работают, и объезд этих мест на практике невозможен.

"Они (западные инструкторы. — Прим. ред.) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь все заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины. Как тут объедешь?" — объяснил один из украинских военных.

Солдаты ВСУ назвали продолжающееся контрнаступление "тремя месяцами ада", отметив, что подрывы происходят постоянно, гибнут бойцы и выходит из строя техника.

Украинские военные признались, что в самом начале кампании никто не думал, что российская армия настолько сильна в военном плане, а минирование они проводят мастерски.

"Русские виртуозно выкладывают мины. Их не нужно недооценивать", — добавил украинский военный.