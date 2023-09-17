Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия разрушила девятилетнюю подготовку НАТО
Михаил Шуфутинский ради молодой жены похудел на 18 килограммов
Кадыров разубедил тех, кто уверен в его болезни, посоветовав больше гулять на свежем воздухе
Пахмутовой вызывали "скорую помощь": весть о смерти Добронравова оказалось слишком тяжёлой
В Херсонской области взята в плен украинская вооруженная группа
Лев Лещенко рассказал, что Николай Добронравов чувствовал себя нормально буквально на днях
"Страна.ua": в Очакове Николаевской области прогремел взрыв
Лев Лещенко: Николай Добронравов своими стихами озвучил две эпохи
Пушилин: ВСУ пытались прощупать российскую линию обороны на Краснолиманском направлении

Spiegel: бойцы ВСУ рассказали о "неработающих" советах западных инструкторов по минам ВС РФ

1:15
Мир

Украинские военные сетуют, что ничего не могут поделать с российскими минными полями, которые стали для них непреодолимым препятствием. Об этом бойцы ВСУ рассказали корреспондентам немецкого издания Spiegel.

Spiegel: бойцы ВСУ рассказали о "неработающих" советах западных инструкторов по минам ВС РФ
Фото: Openverse

Украинские солдаты объяснили, что советы их западных инструкторов по обходу заминированных участков не работают, и объезд этих мест на практике невозможен.

"Они (западные инструкторы. — Прим. ред.) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь все заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины. Как тут объедешь?" — объяснил один из украинских военных.

Солдаты ВСУ назвали продолжающееся контрнаступление "тремя месяцами ада", отметив, что подрывы происходят постоянно, гибнут бойцы и выходит из строя техника.

Украинские военные признались, что в самом начале кампании никто не думал, что российская армия настолько сильна в военном плане, а минирование они проводят мастерски.

"Русские виртуозно выкладывают мины. Их не нужно недооценивать", — добавил украинский военный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Она не болела": народный артист Князев поражен смертью дочери Михаила Ульянова

Известный российский актёр Евгений Князев выразил свои соболезнования по поводу смерти художницы Елены Ульяновой.

Актёр Евгений Князев высказался о смерти дочери Михаила Ульянова: "Она не болела"
Директор Вячеслава Гришечкина назвал главную причину смерти актёра: довели близкие
Директор Гришечкина озвучил главную причину смерти
"Инвалид-композитор" Газманов предложил написать хит Владимиру Киселёву
Скончался муж Пахмутовой — поэт Николай Добронравов
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова
Хью Джекман сообщил о разводе спустя почти 30 лет в браке
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Последние материалы
Spiegel: бойцы ВСУ рассказали о "неработающих" советах западных инструкторов по минам ВС РФ
Михаил Шуфутинский ради молодой жены похудел на 18 килограммов
Кадыров разубедил тех, кто уверен в его болезни, посоветовав больше гулять на свежем воздухе
Пахмутовой вызывали "скорую помощь": весть о смерти Добронравова оказалось слишком тяжёлой
В Херсонской области взята в плен украинская вооруженная группа
Лев Лещенко рассказал, что Николай Добронравов чувствовал себя нормально буквально на днях
"Страна.ua": в Очакове Николаевской области прогремел взрыв
Лев Лещенко: Николай Добронравов своими стихами озвучил две эпохи
Пушилин: ВСУ пытались прощупать российскую линию обороны на Краснолиманском направлении
НАТО готовится поддержать возможное наступление ВСУ на Крым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников