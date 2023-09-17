Spiegel: контрнаступление ВСУ переходит в решающую стадию

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Приближается последний этап украинского контрнаступления, так как Россия и Украина задействовали все свои резервы. Об этом заявил американский военный аналитик Майкл Кофман в статье Spiegel.

Фото: Стоп-кадр с видео

По мнению эксперта, реальный шанс прорвать российскую оборону у ВСУ есть в рамках летнего контрнаступления.

Подобные операции обычно протекают нелинейно, поэтому трудно оценить, когда начатая Украиной операция завершится, отметил Кофман.

Он считает, что всё сейчас решит командование — одержит верх тот, чьё руководство умнее и сообразительнее.

"Если российская армия окажется слишком измотана и у неё не будет дополнительных резервов, которые можно было бы бросить в бой, это может создать опасное для российских военных положение на фронте",— заключил аналитик.