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Spiegel: контрнаступление ВСУ переходит в решающую стадию

0:52
Мир

Приближается последний этап украинского контрнаступления, так как Россия и Украина задействовали все свои резервы. Об этом заявил американский военный аналитик Майкл Кофман в статье Spiegel.

Spiegel: контрнаступление ВСУ переходит в решающую стадию
Фото: Стоп-кадр с видео

По мнению эксперта, реальный шанс прорвать российскую оборону у ВСУ есть в рамках летнего контрнаступления.

Подобные операции обычно протекают нелинейно, поэтому трудно оценить, когда начатая Украиной операция завершится, отметил Кофман.

Он считает, что всё сейчас решит командование — одержит верх тот, чьё руководство умнее и сообразительнее.

"Если российская армия окажется слишком измотана и у неё не будет дополнительных резервов, которые можно было бы бросить в бой, это может создать опасное для российских военных положение на фронте",— заключил аналитик.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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