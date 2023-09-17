Приближается последний этап украинского контрнаступления, так как Россия и Украина задействовали все свои резервы. Об этом заявил американский военный аналитик Майкл Кофман в статье Spiegel.
По мнению эксперта, реальный шанс прорвать российскую оборону у ВСУ есть в рамках летнего контрнаступления.
Подобные операции обычно протекают нелинейно, поэтому трудно оценить, когда начатая Украиной операция завершится, отметил Кофман.
Он считает, что всё сейчас решит командование — одержит верх тот, чьё руководство умнее и сообразительнее.
"Если российская армия окажется слишком измотана и у неё не будет дополнительных резервов, которые можно было бы бросить в бой, это может создать опасное для российских военных положение на фронте",— заключил аналитик.
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