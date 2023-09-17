На Украине покончил с собой губернатор, обвинённый в "сдаче Херсона" войскам РФ

Экс-губернатор Херсонской области 49-летний Геннадий Лагута покончил с собой на Украине. Об этом сообщил в соцсетях депутат Херсонского областного совета от партии "Евросолидарность" Сергей Хлань.

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По словам политика, бывший чиновник скончался в ночь на 17 сентября в одной из больниц Киева. До самоубийства его якобы довели обвинениями в том, что он "сдал Херсон" российским военным.

"Его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне", — отметил Хлань.

Лагута занимался эвакуацией, вывозом документов и блокировкой электронных ключей, тогда как офис президента Владимира Зеленского не отвечал на его звонки на протяжении трёх дней после начала конфликта с Россией.

Власти просто хотели "кого-то обвинить" в потере Юга, бросить кого-нибудь толпе, считает политик.