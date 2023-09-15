Отношение Вооружённых сил Украины (ВСУ) к пленным российским солдатам — проявление фашизма. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Он обратился к представителям ООН с требованием дать оценку действиям украинских боевиков, которые заставили пленных идти по минному полю. Политик призвал международные организации избегать банальных фраз.
"Это пример жесточайшего отношения к военнопленным, который в очередной раз подтверждает правильность СВО", — отметил Цеков в беседе с РИА Новости.
Фашистская идеология должна быть устранена на Украине в ходе спецоперации, резюмировал сенатор.
Ранее в одном из украинских блиндажей был найден телефон, на котором сохранилась видеозапись с моментом движения российских военнопленных по минному полю под прицелами автоматов ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина после обыска у неё дома в Москве.