Сенатор Цеков призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к российским пленным

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Отношение Вооружённых сил Украины (ВСУ) к пленным российским солдатам — проявление фашизма. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Фото: openverse.org

Он обратился к представителям ООН с требованием дать оценку действиям украинских боевиков, которые заставили пленных идти по минному полю. Политик призвал международные организации избегать банальных фраз.

"Это пример жесточайшего отношения к военнопленным, который в очередной раз подтверждает правильность СВО", — отметил Цеков в беседе с РИА Новости.

Фашистская идеология должна быть устранена на Украине в ходе спецоперации, резюмировал сенатор.

Ранее в одном из украинских блиндажей был найден телефон, на котором сохранилась видеозапись с моментом движения российских военнопленных по минному полю под прицелами автоматов ВСУ.