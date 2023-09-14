Компания Coca-Cola представляет лимитированную серию напитка Y3000, с вкусом, разработанным с участием мнения преданных поклонников и искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба производителя. Кроме того, искусственный интеллект был задействован в проектировании упаковки.
Газированный напиток Coca-Cola Y3000 Zero Sugar будет доступен для приобретения в ограниченном объеме в США, Канаде, Китае и нескольких странах Европы и Африки.
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