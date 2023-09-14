Украинцы потребовали отменить конкурс красоты "Мисс Украина" из-за связи участниц с Россией

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинцы массово обвинили участниц конкурса красоты "Мисс Украина" в связях с Россией и потребовали отменить его проведение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: therichest.com

Выяснилось, что одна из девушек раньше жила в Москве и даже участвовала в конкурсе "Будущее России". Она переехала в прошлом году в Дубай, но продолжила общаться с русскими моделями и говорить по-русски.

Другая была замечена на яхте скандального российского ресторатора в Великобритании пару недель назад. И общалась с ним довольно близко.

Отца третьей участницы задержала СБУ якобы за то, что он сливал российским войскам данные о позициях ВСУ.

Остальные три девушки и вовсе из России: две из ДНР, одна из ЛНР.

Этих и остальных девушек обвиняют в том, что они как минимум не ведут соцсети на мове, а как максимум продолжают зарабатывать себе на хлеб с маслом в РФ. Или не без участия российских денег. А так нельзя, поэтому конкурс надо отменить, требуют украинцы.

Организаторы "Мисс Украина" на фоне скандала решили учредить специальную комиссию по выявлению связей с Россией. Трёх участниц уже исключили из конкурса, ещё две ушли сами. Кто именно — не уточняется.