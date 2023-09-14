В ближайшей перспективе о том, чтобы принять Украину в Североатлантический альянс, не может быть и речи, заявил президент Польши Анджей Дуда.
По его словам, вступление Украины в НАТО остаётся сложным вопросом.
"Это сложно просто потому, что идёт война, и мы все прекрасно отдавали себе отчёт, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", — заявил Дуда.
Он уточнил, что согласно устану НАТО, приняв Украину в альянс, стране необходимо будет оказать коллективную защиту, на что страны блока не согласятся.
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