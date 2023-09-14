Дуда: речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может

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В ближайшей перспективе о том, чтобы принять Украину в Североатлантический альянс, не может быть и речи, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Фото: openverse

По его словам, вступление Украины в НАТО остаётся сложным вопросом.

"Это сложно просто потому, что идёт война, и мы все прекрасно отдавали себе отчёт, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", — заявил Дуда.

Он уточнил, что согласно устану НАТО, приняв Украину в альянс, стране необходимо будет оказать коллективную защиту, на что страны блока не согласятся.