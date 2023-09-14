Вести.ua: Киев и Варшава развязали аграрную войну из-за зерновой сделки

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина и Польша развязали аграрная война на фоне нестабильной ситуации с зерновой сделкой, заявили украинские СМИ.

Фото: openverse.org

Ранее Варшава заявила, что не намерена идти на уступки в вопросах ввоза украинского зерна на территорию своей страны. Тогда как Киев ответил, что будет жаловаться во Всемирную торговую организацию.

"Польша и Украина начали "аграрную войну". <…> Эпопея вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода", — пишут Вести.ua.

О запрете ввоза украинского зерна Варшава объявила ещё весной на фоне забастовки польских фермеров, которые были на грани банкротства.

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