Депутат Уоллес: поставщики оружия для ВСУ заработали рекордные суммы в 2022 году

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Доходы крупнейших мировых производителей оружия установили рекорды в 2022 году: поставщики зарабатывают огромные суммы, вооружая Украину, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

Фото: openverse.org

Он напомнил, что ценой этому становятся жизни молодых украинских мужчин.

"2022 год был рекордным для торговцев смертью. Прибыль стремительно растёт. Сколько еще смертей потребуется, прежде чем мы перестанем разжигать хаос? Есть ли предел?" — возмутился парламентарий на своей странице в соцсети.

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