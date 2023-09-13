Константинов объяснил атаку ВСУ на Севастополь завистью украинцев и жаждой мести

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Киевский режим решил ударить по Севастополю, так как Украина завидует крымчанам и мечтает отомстить, заявил Владимир Константинов.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

"Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести, так как именно крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве и попранием памяти предков", — пояснил председатель Госсовета Республики Крым в интервью РИА Новости.

Он заверил, что украинским властям не удастся с помощью диверсий и терактов запугать жителей полуострова.

Ранее военный корреспондент предположил, что ракетная атака на Севастополь была проведена для демонстрации новых возможностей ВСУ.