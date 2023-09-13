Маск заявил, что не включил Starlink для ВСУ у Крыма из-за санкций против России

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Миллиардер из США Илон Маск назвал причину своего отказа включать спутниковую связь Starlink для украинских войск у Крыма.

Фото: openverse

По его словам, антироссийские санкции, введённые Вашингтоном, охватывают в том числе территорию Крыма, следовательно, он не мог обеспечить Украину спутниковой связью в районе полуострова.

"Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение", — отметил бизнесмен в ходе онлайн-выступления на конференции All-In Summit.

Он добавил, что перед включением Starlink у Крыма ему требуется соответствующее разрешение американских властей. Когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали атаковать полуостров дронами, у корпорации Starlink не было запроса от Киева на запуск соединения, уточнил предприниматель.

Как пояснил Маск, если бы американский лидер Джо Байден приказал ему включить связь возле Крыма, его компания пошла бы на такой шаг.

Ранее телеканал CNN сообщил, что бизнесмен ограничил доступ к Starlink рядом с Крымом, сорвав атаку украинской армии на российский флот.

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