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Маск заявил, что не включил Starlink для ВСУ у Крыма из-за санкций против России

1:12
Мир

Миллиардер из США Илон Маск назвал причину своего отказа включать спутниковую связь Starlink для украинских войск у Крыма.

Маск заявил, что не включил Starlink для ВСУ у Крыма из-за санкций против России
Фото: openverse

По его словам, антироссийские санкции, введённые Вашингтоном, охватывают в том числе территорию Крыма, следовательно, он не мог обеспечить Украину спутниковой связью в районе полуострова.

"Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение", — отметил бизнесмен в ходе онлайн-выступления на конференции All-In Summit.

Он добавил, что перед включением Starlink у Крыма ему требуется соответствующее разрешение американских властей. Когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали атаковать полуостров дронами, у корпорации Starlink не было запроса от Киева на запуск соединения, уточнил предприниматель.

Как пояснил Маск, если бы американский лидер Джо Байден приказал ему включить связь возле Крыма, его компания пошла бы на такой шаг.

Ранее телеканал CNN сообщил, что бизнесмен ограничил доступ к Starlink рядом с Крымом, сорвав атаку украинской армии на российский флот.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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