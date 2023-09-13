Украинский пленный: командиры ВСУ обманывают подчинённых, отправляя на верную гибель

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Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) обращается с подчинёнными "не очень грубо", но обманывает личный состав, отправляя его на самоубийственные миссии. Об этом рассказал пленный украинский военный Александр Скалацкий в беседе с РИА Новости.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, потери среди боевиков очень большие, как ранеными, так и погибшими. А воевать всем надоело, все очень устали морально.

Посылают туда, куда вообще идти не надо, на мясо. То есть обманывают, добавил пленный.

Он заметил, что командир обещал им отсидеться в погребе два дня, но отправил на позиции российских военных под обстрелами.