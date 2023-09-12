Брошенный сослуживцами на поле раненый солдат ВСУ был рад попасть в плен ВС РФ

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Получившего ранение военнослужащего ВСУ сослуживцы оставили умирать в британском броневике Mastiff, и он обрадовался, когда его нашли российские солдаты.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Евгений Зиновик рассказал, что не служил в армии, невзирая на это был мобилизован и прошёл подготовку в Великобритании. После возвращения на родину его подразделение сразу бросили в контрнаступление, но реальный бой оказался далёк от манёвров на полигоне НАТО.

Британский бронеавтомобиль был обездвижен миномётным огнем ВС РФ, а сам военный получил серьёзное осколочное ранение. Его спрятали в машине, где солдат прожил четыре дня, пока не был обнаружен российскими разведчиками.

"Нашли носилки и на носилках меня уже забрали. Дали поесть мне, воду принесли", — рассказал Зиновик РИА Новости.

Украинец пояснил, что обрадовался попаданию в плен, это как бы это было единственной возможностью выжить.

Ранее луганский военный эксперт сообщил, чтобы боевики нацбатов недовольны действиями ВСУ и угрожают расправой украинским военным.