Северная Корея готова заключить с Россией соглашение о поставках оружия. Об этом пишет Financial Times.
Автор статьи отмечает, что Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности. И всё это поможет Москве отразить контрнаступление Киева.
По данным издания, РФ в ответ на оружие готова предложить зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте.
Сообщается также, что Пхеньян имеет серьёзные запасы советского вооружения и боеприпасов всех калибров.
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Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.