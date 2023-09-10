FT: Северная Корея готова заключить с Россией соглашение о поставках оружия

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Северная Корея готова заключить с Россией соглашение о поставках оружия. Об этом пишет Financial Times.

Фото: REX/Shutterstock

Автор статьи отмечает, что Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности. И всё это поможет Москве отразить контрнаступление Киева.

По данным издания, РФ в ответ на оружие готова предложить зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте.

Сообщается также, что Пхеньян имеет серьёзные запасы советского вооружения и боеприпасов всех калибров.