Астероид 349507 (2008 QY), диаметром до 1,2 километра, снова приближается к Земле. Ранее небесное тело фиксировали 34 года назад.
По информации, размещённой на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA, 3 октября он пройдёт на относительно безопасном расстоянии, составляющем приблизительно шесть миллионов километров от нашей планеты.
"Потенциально опасными считаются астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров", — цитирует выдержку из заявления NASA РИА Новости.
Учёные оценивают диаметр астероида в диапазоне от 520 до 1200 метров, при этом его скорость составляет 20,96 километра в секунду.
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