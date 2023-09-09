NASA: "потерянный" на 34 года астероид вновь летит к Земле

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Астероид 349507 (2008 QY), диаметром до 1,2 километра, снова приближается к Земле. Ранее небесное тело фиксировали 34 года назад.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

По информации, размещённой на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA, 3 октября он пройдёт на относительно безопасном расстоянии, составляющем приблизительно шесть миллионов километров от нашей планеты.

"Потенциально опасными считаются астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров", — цитирует выдержку из заявления NASA РИА Новости.

Учёные оценивают диаметр астероида в диапазоне от 520 до 1200 метров, при этом его скорость составляет 20,96 километра в секунду.