NASA: 5 огромных астероидов пролетят мимо земли в ближайшие дни

3:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Ожидается, что пять астероидов размером с самолет пролетят в пределах полумиллиона километров от Земли. Эти небесные тела, по размерам сравнимые с транспортными средствами, беспокойство не вызывают, но их близость к Земле предоставляет уникальную возможность для научных исследований.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Астероид 2023 RG

Первым в списке данного космического события — астероид 2023 RG. Его размеры примерно равны 12 метрам, и он пролетит вблизи Земли на расстоянии 1,6 миллиона километров в пятницу. Это позволит нам ближе взглянуть на это небесное тело и изучить его характеристики.

Астероиды 2023 RH и 2023 QC5

В тот же день, позже, к Земле приблизятся астероиды 2023 RH и 2023 QC5. Первый из них имеет ширину в 27 метров, в то время как второй — 25 метров. Они пройдут на относительно безопасном расстоянии от Земли.

Астероид 2020 GE

Дополнительное волнение ждет нас из-за астероида 2020 GE. Его ширина составляет 8 метров

Астероид 2023 RL

Завершит это небесное шоу астероид 2023 RL. Его ширина составляет 7 метров, и он пройдет мимо Земли на космически крошечном расстоянии в 755 000 километров 9 сентября. Несмотря на его близость, он не представляет угрозу для нашей планеты.

Наблюдение и Безопасность

НАСА следит за всеми космическими объектами, приближающимися к Земле, и классифицирует их на основе их расстояния от нашей планеты. Объекты, находящиеся в радиусе 193 миллиона километров от Земли, считаются "объектами, сближающимися с Землей", в то время как объекты, находящиеся в радиусе 7,5 миллиона километров, считаются "потенциально опасными". Это наблюдение и классификация позволяют нам поддерживать безопасность нашей планеты.

Эффект Ярковского

Исследование траекторий астероидов является сложной задачей, в которой играет роль так называемый эффект Ярковского. Этот эффект заключается в том, что астероиды могут изменять свои орбиты под воздействием солнечного излучения, поглощая и излучая свет. Это незаметное изменение может существенно влиять на их траектории, что делает количественную оценку их движения крайне важной для нашей безопасности.

По данным НАСА, Земле не грозит опасность от столкновений с астероидами по крайней мере в течение следующих 100 лет. Даже если бы все пять астероидов столкнулись с Землей, это не вызвало бы катастрофических последствий, подобных тому, что произошло при столкновении астероида, уничтожившего динозавров миллионы лет назад. Однако важно помнить, что маленькие астероиды также могут представлять опасность. Случаи взрывов метеоритов, подобных тому, что произошел в Вермонте в марте 2021 года, напоминают нам о важности наблюдения за космическими объектами.

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