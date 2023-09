NASA: 5 огромных астероидов пролетят мимо земли в ближайшие дни

Your browser does not support the audio element.

Ожидается, что пять астероидов размером с самолет пролетят в пределах полумиллиона километров от Земли. Эти небесные тела, по размерам сравнимые с транспортными средствами, беспокойство не вызывают, но их близость к Земле предоставляет уникальную возможность для научных исследований.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.