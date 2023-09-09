Жителям КНР очень понравился кофе со вкусом водки

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Компания Luckin Coffee объявила о нехватке компонентов для производства кофейного латте с вкусом водки, который она представила на рынке 4 сентября.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Этот оригинальный напиток был создан благодаря партнерству между Luckin Coffee и производителем алкогольных напитков Kweichow Moutai. В составе латте, помимо кофе и молока, используется водка "Маотай" с алкогольным содержанием 53°.

В первый день продаж, который пришелся на прошлый понедельник, было продано 5,42 миллиона чашек "кофе с водкой" на общую сумму более 100 миллионов юаней (1,38 миллиарда рублей), сообщает Панорама.

К четвергу компания сообщила, что спрос сильно превысил ожидания, и в некоторых кофейнях закончились необходимые компоненты для приготовления напитка, поэтому пришлось временно приостановить продажи.

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