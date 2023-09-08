Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев посетил бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.
Об этом событии Зеленский написал в своём Telegram-канале.
Украинский президент напомнил о горячей поддержке Киева Джонсоном с самого начала украинского конфликта.
"И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки", — отметил Зеленский.
В среду в Киев приезжал представитель другого западного союзника Украины — госсекретарь США Энтони Блинкен. Как считает украинский политолог Руслан Бортник, Блинкен хотел убедить Зеленского заключить перемирие с Россией на период предвыборной кампании в США, подготовив его таким образом к будущем встрече с американским лидером Джо Байденом, которая должна состояться 18 сентября в ходе запланированного визита Зеленского в Соединённые Штаты.
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