Зеленский рассказал, что увиделся в Киеве с экс-премьером Британии Джонсоном

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев посетил бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.

Фото: CreativeCommons

Об этом событии Зеленский написал в своём Telegram-канале.

Украинский президент напомнил о горячей поддержке Киева Джонсоном с самого начала украинского конфликта.

"И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки", — отметил Зеленский.

В среду в Киев приезжал представитель другого западного союзника Украины — госсекретарь США Энтони Блинкен. Как считает украинский политолог Руслан Бортник, Блинкен хотел убедить Зеленского заключить перемирие с Россией на период предвыборной кампании в США, подготовив его таким образом к будущем встрече с американским лидером Джо Байденом, которая должна состояться 18 сентября в ходе запланированного визита Зеленского в Соединённые Штаты.