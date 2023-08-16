США и Великобритания сорвали три попытки переговоров о мире, избежать разрушения Украины и гибели народа.
Об этом заявил колумнист The American Conservative Тед Снайдер.
27 февраля 2022 года в Минске стороны заявили о готовности ко второму раунду, но переговоры заблокировали США устами представителя Госдепа, заявившего, что "переговоры под прицелом — это не дипломатия".
Вторую попытку остановить войну предпринял израильский премьер Нафтали Беннет. Но "Запад принял решение продолжать наносить удары по Путину". А самую агрессивную позицию занял британский премьер-министр Борис Джонсон.
Наконец, третий раз прекратить конфликт был шанс в Стамбуле весной 2022 года. Турецкие переговоры были наиболее плодотворными, но после того, как РФ вывела войска из-под Киева, все обязательства были нарушены.
Колумнист подытожил, что Белый дом отказал Киеву в переговорах, и вынудил продолжать сражаться во имя целей США.
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