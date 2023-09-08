Новый глава украинского Минобороны Рустем Умеров не позволил Киеву быстро заключить мирное соглашение с Москвой во время переговоров в Турции в начале конфликта. Об этом пишет DikGazete.
Как отметил турецкий обозреватель Омюр Челикденмез, Умеров работает на Вашингтон и получает от него деньги, в том числе для личных целей.
Журналист в своём материале приводит мнение руководителя региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова, который заявил, что новый руководитель МО Украины, судя по всему, является американским шпионом.
"Задача Рустема Умерова, по его словам, состояла в том, чтобы не позволить сторонам быстро договориться и чтобы максимально информировать разведку США", — отметил Челикденмез, рассуждая о встрече в Турции в начале СВО.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку бывшего министра обороны Алексея Резникова и назначил на этот пост Умерова. Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что курс нового руководителя МО Украины будет направлен на уничтожение народа.
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