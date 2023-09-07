Economist: в США думают, что контрнаступление Киева продлится ещё 6-7 недель

В Белом доме сделали предположение, что контрнаступление Киева будет длиться ещё 6-7 недель. Об этом пишет издание Economist.

Фото: openverse.org

"Один чиновник из администрации Байдена заявил, что у Украины около 6-7 недель боев перед тем, как ее наступление завершится", — сказано в статье.

Авторы отметили, что среди американских чиновников нет единого мнения по поводу того, как далеко ВСУ могут за это время продвинуться. Некоторые представители администрации Белого дома полагают, что на фоне огромных потерь ВСУ и использования ими большого количества резервов украинской армии едва ли удастся продвинуться на значительное расстояние.

Ранее аналитик Разведуправления минобороны США (DIA) Трент Мол допустил, что с 50%-ой вероятностью украинская армия сможет-таки преодолеть российскую оборону, однако выполнение этой задачи будет сильно осложнять плохая погода и нехватка снарядов.