Вероятность прорыва всей российской обороны на юге составляет 40-50 процентов до конца года. Об этом заявил директор по анализу Агентства военной разведки Пентагона Трент Мол.
Кроме того, он предупредил, что ограниченные боеприпасы и ухудшение погоды сделают выполнение задачи прорыва обороны ВС РФ "очень трудным", пишет The Economist.
Внимание США поэтому уже обращено на планирование боевых действий в следующем году.
Аналитик заявил, что у Украины будут хорошие возможности для нового рывка в 2024 году, если она сможет расширить фронт вокруг Работино, удержать свои позиции и продолжать приток боеприпасов.
Американские и украинские официальные лица не смогли оценить глубину обороны России и то, насколько трудно Украине будет "пробить" её бронетехникой, признал эксперт.
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Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.