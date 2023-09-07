Пентагон: вероятность прорыва всей обороны ВС РФ на юге составляет 40-50 процентов

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Вероятность прорыва всей российской обороны на юге составляет 40-50 процентов до конца года. Об этом заявил директор по анализу Агентства военной разведки Пентагона Трент Мол.

Фото: Стоп-кадр с видео

Кроме того, он предупредил, что ограниченные боеприпасы и ухудшение погоды сделают выполнение задачи прорыва обороны ВС РФ "очень трудным", пишет The Economist.

Внимание США поэтому уже обращено на планирование боевых действий в следующем году.

Аналитик заявил, что у Украины будут хорошие возможности для нового рывка в 2024 году, если она сможет расширить фронт вокруг Работино, удержать свои позиции и продолжать приток боеприпасов.

Американские и украинские официальные лица не смогли оценить глубину обороны России и то, насколько трудно Украине будет "пробить" её бронетехникой, признал эксперт.