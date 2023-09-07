NYT: западные кассетные боеприпасы, применяемые ВСУ, неэффективны в отношении укреплений ВС РФ

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Кассетные боеприпасы, которые Запад поставляет Украине, никак не помогают в контрнаступлении ВСУ, потому что позиции российских военных не боятся бомбовых ударов. Об этом рассказали сами бойцы ВСУ в разговоре с представителями издания The New York Times.

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.

"Кассетные боеприпасы в значительной степени неэффективны против окопанных русских позиций — траншей и бункеров, которые стали основным препятствием для контрнаступления", — рассказали украинские военные.

С ВСУшниками согласны западные специалисты, считающие, что кассетные снаряды имеет смысл применять только на открытых участках местности.

Решение о передаче Киеву кассетных снарядов было принято Белым домом в июле. По словам Владимира Путина, подобные действия являются преступлением, и именно так считали прежние хозяева Белого дома.