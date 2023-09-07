Кассетные боеприпасы, которые Запад поставляет Украине, никак не помогают в контрнаступлении ВСУ, потому что позиции российских военных не боятся бомбовых ударов. Об этом рассказали сами бойцы ВСУ в разговоре с представителями издания The New York Times.
"Кассетные боеприпасы в значительной степени неэффективны против окопанных русских позиций — траншей и бункеров, которые стали основным препятствием для контрнаступления", — рассказали украинские военные.
С ВСУшниками согласны западные специалисты, считающие, что кассетные снаряды имеет смысл применять только на открытых участках местности.
Решение о передаче Киеву кассетных снарядов было принято Белым домом в июле. По словам Владимира Путина, подобные действия являются преступлением, и именно так считали прежние хозяева Белого дома.
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