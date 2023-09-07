Политолог Миршаймер: украинцы будут винить Запад за то, что он подтолкнул их на заведомо провальное контрнаступление

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Киевские власти сделают Запад виноватым в провале контрнаступления ВСУ. Так считает американский политолог Джон Миршаймер.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт отметил, что украинское наступление было заранее обречено, но, несмотря на это, западные кураторы заставляли Киев скорее его начать, не снабдив его необходимым для этого вооружением.

Миршаймер согласился, что Запад отчасти виноват в случившемся, однако киевские власти могли бы проявить силу воли, большую самостоятельность и не идти на поводу у США.

"В конце концов, на карту поставлено выживание их страны. Им (ВСУ. — Прим. ред.) было бы лучше оставаться в обороне, тогда они бы избежали колоссальных потерь и улучшили шансы сохранить территорию, которую они контролируют", — написал политолог на платформе Substack.

Миршаймер полагает, что Киеву нужно было бы сейчас начать диалог с Россией, однако вряд ли они на это пойдут, потому что им не нравятся условия, которые предлагает Россия.

Политолог уверен, что если конфликт затянется, положение Украины только ухудшится, а впереди её ждёт "тьма".