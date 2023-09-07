Российская сторона уже десять лет слышит от разных министров обороны Украины о "возвращении земель", заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его словам, слова новоназначенного главы МО Незалежной не более, чем "бахвальство".
Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев не отдаст "ни сантиметра земли", и намерен "вернуть" себе все потерянные Украиной территории.
"Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать", — пояснил Цеков РИА Новости.
ОН подчеркнул, что именно на подобных заявлениях вся деятельность министров Украины в отношении вопроса территорий "заканчивалась".
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