В Совфеде ответили на слова нового министра обороны Украины о "возвращении земель" — 10 лет уже слышим

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Российская сторона уже десять лет слышит от разных министров обороны Украины о "возвращении земель", заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его словам, слова новоназначенного главы МО Незалежной не более, чем "бахвальство".

Фото: wikipedia.org

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев не отдаст "ни сантиметра земли", и намерен "вернуть" себе все потерянные Украиной территории.

"Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать", — пояснил Цеков РИА Новости.

ОН подчеркнул, что именно на подобных заявлениях вся деятельность министров Украины в отношении вопроса территорий "заканчивалась".