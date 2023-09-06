В Пентагоне официально объявили о том, что собираются передать Киеву снаряды с обеднённым ураном

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В Вашингтоне на официальном уровне заявили о том, что готовятся передать Киеву боеприпасы с обеднённым ураном, которые войдут в новый пакет военной помощи. Об этом объявили в Пентагоне.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Общая стоимость пакета оценивается в 175 миллионов долларов.

Судя по информации, изложенной в пресс-релизе, с военных складов США для Украины будут взяты 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams, оснащённые сердечником из обеднённого урана.

Обещанные танки Abrams США пока Киеву не отправили.

Помимо снарядов с обеднённым ураном, украинцы должны получить и другие боеприпасы, системы связи и навигации, а также противотанковые ракетные комплексы.