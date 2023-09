Your browser does not support the audio element.

В Вашингтоне на официальном уровне заявили о том, что готовятся передать Киеву боеприпасы с обеднённым ураном, которые войдут в новый пакет военной помощи. Об этом объявили в Пентагоне.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.