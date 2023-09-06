В Вашингтоне на официальном уровне заявили о том, что готовятся передать Киеву боеприпасы с обеднённым ураном, которые войдут в новый пакет военной помощи. Об этом объявили в Пентагоне.
Общая стоимость пакета оценивается в 175 миллионов долларов.
Судя по информации, изложенной в пресс-релизе, с военных складов США для Украины будут взяты 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams, оснащённые сердечником из обеднённого урана.
Обещанные танки Abrams США пока Киеву не отправили.
Помимо снарядов с обеднённым ураном, украинцы должны получить и другие боеприпасы, системы связи и навигации, а также противотанковые ракетные комплексы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.