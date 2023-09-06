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КНР выделяет 40 миллиардов долларов на поддержку отечественных производителей полупроводников

1:50
Мир

Полупроводниковая промышленность играет ключевую роль в современной электронике, от смартфонов до автомобилей. Стремительный рост спроса на полупроводники создает огромные возможности для развития этой отрасли. И Китай, будучи одной из крупнейших экономик в мире, стремится укрепить свою позицию на глобальном рынке полупроводников. 

КНР выделяет 40 миллиардов долларов на поддержку отечественных производителей полупроводников
Фото: openverse.org

Конкретный шаг правительства Китая таков - оно объявило о создании государственного инвестиционного фонда с целью развития отечественной полупроводниковой промышленности. Этот фонд будет направлен на:

  • Увеличение производства полупроводников

Путём инвестиций в современные производственные линии и технологии Китай намерен увеличить объем производства полупроводников.

  • Исследования и разработки

Фонд также будет финансировать исследовательские проекты и разработки новых технологий в области полупроводников.

  • Привлечение талантов

Для обеспечения успеха в этой индустрии Китай собирается привлекать лучшие умы и специалистов из разных уголков мира.

Важность этого шага

Создание такого масштабного государственного инвестиционного фонда имеет огромное значение для Китая, сообщает andro-news.com. Во-первых, это позволит стране снизить зависимость от зарубежных поставщиков полупроводников, что актуально в условиях глобальных геополитических напряжений.

Конкуренция на мировом рынке

Создание фонда на 40 миллиардов долларов США привлекает внимание всей мировой полупроводниковой индустрии. Китай намерен конкурировать с мировыми гигантами, такими как Intel, Samsung и TSMC. Это может привести к усилению конкуренции и инноваций в отрасли.

 

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В Китае продолжает расти производство промышленных и сервисных роботов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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