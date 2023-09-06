Полупроводниковая промышленность играет ключевую роль в современной электронике, от смартфонов до автомобилей. Стремительный рост спроса на полупроводники создает огромные возможности для развития этой отрасли. И Китай, будучи одной из крупнейших экономик в мире, стремится укрепить свою позицию на глобальном рынке полупроводников.
Конкретный шаг правительства Китая таков - оно объявило о создании государственного инвестиционного фонда с целью развития отечественной полупроводниковой промышленности. Этот фонд будет направлен на:
Путём инвестиций в современные производственные линии и технологии Китай намерен увеличить объем производства полупроводников.
Фонд также будет финансировать исследовательские проекты и разработки новых технологий в области полупроводников.
Для обеспечения успеха в этой индустрии Китай собирается привлекать лучшие умы и специалистов из разных уголков мира.
Создание такого масштабного государственного инвестиционного фонда имеет огромное значение для Китая, сообщает andro-news.com. Во-первых, это позволит стране снизить зависимость от зарубежных поставщиков полупроводников, что актуально в условиях глобальных геополитических напряжений.
Создание фонда на 40 миллиардов долларов США привлекает внимание всей мировой полупроводниковой индустрии. Китай намерен конкурировать с мировыми гигантами, такими как Intel, Samsung и TSMC. Это может привести к усилению конкуренции и инноваций в отрасли.
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