У Украины нет надежды выйти победителем из конфликта, и скоро Россия пойдёт в масштабное наступление, заявил французский генерал Доминик Делавард.
По мнению военного, Москва закончит противостояние на своих условиях.
"Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этой войне на условиях России", — заявил французский генерал в эфире "Соловьёв LIVE".
Как подчеркнул генерал, речь не только о положении на поле боя, но и ситуация в экономике и геополитике. Что касается "невоенных" вопросов, то в них участвует "весь мир", резюмировал Делавард.
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