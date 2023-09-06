Французский генерал Делавард: РФ пойдёт в наступление и закончит конфликт на условиях Москвы

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У Украины нет надежды выйти победителем из конфликта, и скоро Россия пойдёт в масштабное наступление, заявил французский генерал Доминик Делавард.

Фото: Вадим Савицкий

По мнению военного, Москва закончит противостояние на своих условиях.

"Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этой войне на условиях России", — заявил французский генерал в эфире "Соловьёв LIVE".

Как подчеркнул генерал, речь не только о положении на поле боя, но и ситуация в экономике и геополитике. Что касается "невоенных" вопросов, то в них участвует "весь мир", резюмировал Делавард.