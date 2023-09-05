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Депутат Белик: закон Зеленского об административно-территориальном устройстве Крыма ничтожен

1:15
Мир

Депутат Госдумы Дмитрий Белик отреагировал на закон, касающийся административно-территориального устройства Крыма, подписанный украинским президентом Владимиром Зеленским.

Депутат Белик: закон Зеленского об административно-территориальном устройстве Крыма ничтожен
Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

Соответствующий закон Зеленский подписал ранее, сообщив, что посредством этого документа готовит "почву для деоккупации Крыма". Согласно этому документу, российский полуостров следует декоммунизировать, изменить его районное деление, организовав на его территории украинские военные и военно-гражданские администрации.

Депутат подчеркнул, что всё, что Зеленский подписывает в отношении Крыма, не имеет абсолютно никакой силы.

"Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским. Любые документы, подписанные в Киеве, на территории Крыма юридически и реалистически ничтожны и для крымчан не имеют абсолютно никакого значения", — сказал Белик к разговоре с РИА Новости.

Парламентарий считает, что такого рода закон больше похож на пиар со стороны Зеленского, который пытается таким образом отвлечь внимание украинцев от провалов ВСУ на передовой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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