Белик: Киев бежит впереди паровоза, предвкушая свои "победы" после получения истребителей F-16

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Киевские власти явно торопят события, переоценивая возможности, которые дадут им западные истребители F-16. Об этом сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что получение самолётов F-16, которые начнут использоваться в бою уже весной 2024 года, станет "серьёзным переломным моментом" в ходе боевых действий на Украине.

"Украинский спикер минобороны слишком быстро бежит впереди паровоза, предвкушая победы, которые они получат благодаря F-16. При этом Резников умолчал, доживет ли Украина в нынешнем состоянии до весны 2024 года и что будет с украинскими войсками к этому времени", — сказал Белик в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что F-16 — Это уже не первое западное "чудо-оружие", при помощи которого Киев надеется переломить ситуацию в зоне СВО.

До F-16 такие же надежды возлагались на HIMARS, Javelin, танки Leopard и ракеты Storm Shadow, напомнил Белик. Депутат признал, что противостоять такому мощному западному оружию российским военным действительно непросто, но Киеву оно до сих пор не очень-то помогло.