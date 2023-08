Your browser does not support the audio element.

Киевские власти явно торопят события, переоценивая возможности, которые дадут им западные истребители F-16. Об этом сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.