Шойгу надеется, что с приходом Умерова хоть в одной из голов в Киеве появится здравый смысл

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал свой комментарий по поводу назначения Рустема Умерова на пост главы министерства обороны Украины, который до сих пор занимал Алексей Резников.

Фото: wikimedia.org

3 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности главы минобороны страны Алексея Резникова, назначив на освободившееся место Умерова, который является главой Фонда государственного имущества Украины.

Российский министр обороны отметил, что с приходом Умерова надеется, что хотя бы в одной из голов в Киеве появится здравый смысл.

"Мы его не знаем. Какие ожидания? Ожидание только одно - пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов", - сказал Шойгу в эфире "Первого канала".