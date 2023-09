Your browser does not support the audio element.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Министерства обороны Украины Алексея Резникова, который был в этой должности в течение около двух лет. На его место пришел глава Фонда госимущества страны Рустам Умеров. Обстоятельства увольнения Резникова обросли множеством слухов, одна из наиболее приближенных к реальности связана с коррупционным скандалом, вызванным действиями украинского министра. Pravda.Ru разбирается в ситуации вокруг отставки Резникова и беседует с экспертами о том, что его ждет после увольнения.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.