Что стоит за отставкой главы Минобороны Украины? Объясняют эксперты

5:35 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Министерства обороны Украины Алексея Резникова, который был в этой должности в течение около двух лет. На его место пришел глава Фонда госимущества страны Рустам Умеров. Обстоятельства увольнения Резникова обросли множеством слухов, одна из наиболее приближенных к реальности связана с коррупционным скандалом, вызванным действиями украинского министра. Pravda.Ru разбирается в ситуации вокруг отставки Резникова и беседует с экспертами о том, что его ждет после увольнения.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Обстоятельства увольнения

"Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", — сказал украинский президент, комментируя отставку министра.

4 сентября Резников подал заявление в парламент страны, который поддержал это решение министра.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!", — написал глава Минобороны.

Новым министром обороны станет Рустам Умеров. Умеров участвовал в переговорах с Россией, а также не раз занимался обменом пленными.

СМИ также сообщали о возможном назначении Резникова в качества посла Украины в Великобритании. О таких планах властей заявлял рад членов Верхновной рады. Сам Резников, однако, сообщил, что ничего не знает о перспективе подобного назначения.

Причины отставки

В беседой с Pravda.Ru Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологий, перечислил причины, которые могли подтолкнуть Зеленского к принятию столь радикального решения в отношении главы оборонного ведомства.

"Тут целый ряд факторов, которые являются важными, с точки зрения предпосылок данного шага. Во-первых, это конечно, те коррупционные схемы, которые применяются и применялись в Министерстве обороны. Как мы знаем, последним значимым фактом, который поспособствовал уж точно принятием этого решения, был скандал, связанный с расследованием журналистов Украинской «Правды» и еще некоторых других изданий, относительно закупок обмундирования для вооруженных сил Украины, когда вскрылась схема, что по явно завышенной цене приобретались совершенно не те позиции, которые были необходимы. И там, конечно, большие суммы, там миллионы долларов. Получается совершенно неприглядная для Украины ситуация, когда эти деньги поступают и тут же разворовываются украинскими чиновниками, в том числе в Министерстве обороны. А кто является главой Министерства обороны? Алексей Резников", — объяснил эксперт.

Он также выразил уверенность в том факте, что увольнение произошло "под нажимом" западных партнеров Киева.

Лицо провального контрнаступления

Алексей Анпилогов, директор Фонда исторических исследований «Основание», рассказал, что Резникова, вероятно, "назначили ответственным" за провалившееся контрнаступление ВСУ. Более того, Резников, по словам эксперта, стал лицом не только провального "контрнаступа", но и лицом западных поставок Украине.

"Учитывая специфику действий самого Резникова, который постоянно светился на публике, на встречах в Рамштайне с функционерами НАТО и Евросоюза, через призму его личности воспринимались и все поставки западного вооружения, то есть «Резников привез Bradley, привез Leopard, привез Patriot» и так далее. Но когда пришлось волей-неволей Украине подводить итоги летнего контрнаступления, которое продолжается уже фактически три месяца и продолжается практически с нулевым результатом, то дальше возникает обычная избитая фраза, что «у победы всегда множество отцов, а поражение всегда действительно сирота». И поскольку кого-то всё равно нужно назначить ответственным за стратегическое поражение Украины в летнем контрнаступлении, более такой удобной фигуры, нежели Резников, не нашлось", — считает Анпилогов.

Влияние нового назначения на ход СВО

Денисов также рассказал Pravda.Ru о том, каким образом назначение Рустама Умерова повлияет на ход специальной военной операции. По его мнению, кадровые перестановки не скажутся на ход конфликта в краткосрочной перспективе, однако могут оказать влияние в долгосрочной перспективе.