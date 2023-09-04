Пленные боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказали, что по ним открыли огонь после того, как они оставили позиции под Херсоном на одном из островов. Там солдаты просидели со скудным боезапасом и без еды несколько дней.
Один из пленных Игорь Ярошенко заявил в беседе с РИА Новости, что никто из военных не хотел отправляться в устье Днепра, понимая, что у них нет ни нужной подготовки, ни оружия.
Второй пленный Сергей Маштега добавил, что отправиться на остров его принудил угрозами командир их взвода.
Группа пробыла там три дня без продуктов и боекомплекта и решила покинуть позицию, однако их заметил беспилотник украинской аэроразведки, после чего по ним был открыт "дружественный" огонь.
После этого боевики сами сдались в плен российским военным, понимая, что назад им возвращаться нельзя, так как их просто убьют свои.
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