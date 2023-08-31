Спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, из-за чего произошла авиакатастрофа с украинскими вертолётами в Донбассе, в которой погибли шесть пилотов. Об этом сообщает "Суспильне".
По словам военного, всё случилось из-за появления российского истребителя — лётчики пытались избежать поражения. Это произошло в Краматорском районе ДНР 29 августа.
Вертолёты Ми-8 летели на боевое задание, когда произошёл вылет российского истребителя Су-35. Чтобы избежать вероятного поражения, они начали заходить на посадку, произошла авиакатастрофа, объяснил Евлаш.
Ранее сообщалось, что военные РФ уничтожили сразу шесть лётчиков ВСУ в один день у Артёмовска.
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